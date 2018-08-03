Главі Естонської Православної Церкви не дали дозволу на постійне проживання

Митрополит Євгеній (Решетніков), обраний кілька місяців тому головою Естонської Православної Церкви, прибув напередодні в Куремяе і приступив до своїх нових обов'язків, а можливість отримати посвідку на постійне проживання у нього з'явиться лише наступного року, оскільки міграційна квота на 2018 рік вже давно вичерпана.

Новий предстоятель Естонської Православної Церкви Московського патріархату Євгеній поки знаходиться в Естонії на підставі звичайної Шенгенської візи, повідомляє "Благовіст-інфо".

Міграційна квота на цей рік вже давно вичерпана, і в Міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що жодних винятків Закон про іноземців не допускає.

«Роботодавці, зацікавлені у фахівцях з-за кордону, мають можливість клопотати про візу для них і зареєструвати їх короткострокове працевлаштування», - пояснив прес-секретар МВС Юрген Клем.

Саме таким шляхом Церкві доведеться піти.

«Ми будемо зараз оформляти поки тривалу візу з правом роботи, і тоді, коли вже квоти майбутнього року будуть, тоді в кінці року будемо подавати на посвідку на постійне проживання, щоб оформити це вже наступного року», - повідомив секретар митрополита ЕПЦ, протоієрей Данило Леписк.

Всі вимоги Закону про іноземців поширюються і на приїжджих з Росії черниць Пюхтицкого Успенського монастиря.

«У клопотанні про оформлення виду на проживання все одно вказується, що ігуменя - це роботодавець, а послушниця, черниця - це працівник. І це виглядає трошки дивно», - додав Леписк.

Єдиний виняток, передбачений законом для священнослужителів, полягає в тому, що так званого роботодавця не зобов'язують гарантувати їм середню по країні зарплату.