Коптська православна церква на рік припиняє постриг у ченці

Коптська православна церква припинила прийняття послушників у монастирі та постриг у ченці терміном на один рік.

Приводом для цього рішення церковного керівництва стала загадкова смерть єпископа Єпіфанія, до якої може бути причетна монастирська братія, 2 серпня передає агентство Associated Press.

Єпископ Єпіфаній, настоятель монастиря Святого Макарія у 100 кілометрах від Каїра, був знайдений мертвим у своїй обителі 29 липня.

Повідомляється, що він помер насильницькою смертю за «дивних обставин».