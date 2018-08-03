Коптська православна церква на рік припиняє постриг у ченці

14:54, 03 серпня 2018
Світ
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Коптські ченці. 1898 -1914 / regnum.ru

Приводом для цього рішення церковного керівництва стала загадкова смерть єпископа Єпіфанія, до якої може бути причетна монастирська братія, 2 серпня передає агентство Associated Press.

Єпископ Єпіфаній, настоятель монастиря Святого Макарія у 100 кілометрах від Каїра, був знайдений мертвим у своїй обителі 29 липня.

Повідомляється, що він помер насильницькою смертю за «дивних обставин».

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