США ввели санкції проти турецьких міністрів у зв'язку зі справою пастора Ендрю Брансона

08:33, 03 серпня 2018
Світ
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Ендрю Брансона звинувачують у співпраці з Фетхулой Гюленом / AFP

У зв'язку зі справою американського пастора Ендрю Брансона, який знаходиться в ув'язненні в Туреччині з жовтня 2016 року, США ввели санкції проти двох турецьких міністрів.

«За розпорядженням президента міністерство фінансів запроваджує санкції проти міністра юстиції та міністра внутрішніх справ Туреччини, які грали провідну роль у затриманні та арешті пастора Брансона», - сказала на брифінгу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, повідомляє BBC.

Це означає, що всі американські рахунки і активи глав мін'юсту Туреччини Абдулахмита Гюля і МВС Сулеймана Сойлу заморожені. Крім того, громадянам США заборонено укладати угоди з ними.

Пастора звинувачують у співпраці з проповідником Фетхулой Гюленом, якого в Туреччині вважають відповідальним за невдалу спробу державного перевороту в 2016 році, а також у підтримці забороненої в країні Робочої партії Курдистану. Брансон ці звинувачення відкидає.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, коментуючи введення санкцій, заявив, що подібні дії США не матимуть жодного результату.

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