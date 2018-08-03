Президент Нігерії подякував імаму, який врятував від екстремістів триста християн

Президент Нігерії Мухаммад Бухарі вручив національну нагороду 83-річному Альхаджі Абдуллахі Абубакару, імаму з села Нгар у штаті Плато, за порятунок трьохсот християн від екстремістів зі скотарського народу фулані 24 червня.

Урочистий захід із цієї нагоди відбувся у середу, 1 липня, повідомляє Invictory з посиланням на The Christian Post.

Абубакар сховав жінок у своєму будинку, а чоловіків — у мечеті. Люди шукали притулок від збройних радикалів, які вторглися відразу в 15 громад.

Екстремісти прийшли в будинок імама, підозрюючи його в укритті християн. Однак йому вдалося переконати їх, що всі люди в будинку були мусульманами. Абубакар не дозволив їм увійти, незважаючи на побоювання, що екстремісти можуть спалити мечеть і його будинок.

Імам впав на підлогу перед радикалами, плакав і просив, щоб вони пішли. Фулані погодилися, однак при цьому підпалили дві церкви.

«Бог знає, чому імам зробив це для нас. Це урок, як підтримувати мир не тільки в штаті Плато, але в Нігерії в цілому, — сказав губернатор штату Плато Саймон Лалонг. — Цим він врятував не тільки жителів району Баркін Лади, не тільки населення штату Плато, але, я думаю, що всю країну, тому що 300 життів — чимале число. Альхаджі Абдуллахі Абубакар, тільки Бог винагородить Вас за те, що ви зробили».

Девід Янг, заступник голови місії посольства Сполучених Штатів в Нігерії, також назвав дії імама героїчними.

«Ті, хто працюють заради миру, не належать до тієї чи іншої групи, вони не просто мусульмани або християни, вони люди, які віддають своє життя за добро і борються зі злом», — сказав Янг.

Деякі християнські лідери, такі як Босун Еммануель, секретар Національного форуму християнських старійшин, попередили, що християн, які складають майже половину населення Нігерії, може не стати до 2043 року, якщо масові вбивства триватимуть.

«По правді кажучи, християнство знаходиться на межі зникнення в Нігерії. Панування шаріатської ідеології призводить до загибелі Нігерійської Церкви, — підкреслив Еммануель. — Сьогодні ми можемо сказати, що через 25 років ми зіткнемося з ризиком стати останніми християнами в Нігерії. Тому християни повинні бути на передньому краї захисту демократії в Нігерії».