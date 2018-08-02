У священика з весілля принца Гаррі та Меган Маркл діагностували рак
У американського священика Майкла Каррі, який вразив гостей на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл своєю проникливою проповіддю про силу любові, діагностували рідкісну форму раку.
Як повідомляє сайт anglicannews.org, 65-річний єпископ Майкл Каррі страждає від раку передміхурової залози.
Майкл Каррі, який є першим темношкірим лідером єпископальної церкви в США, бореться за життя і нещодавно переніс операцію з видалення пухлини передміхурової залози. За словами сім'ї єпископа і медичної бригади, операція пройшла добре, як і очікувалося, і з часом Каррі повинен повністю відновитися.
Нагадаємо, що 19 травня в каплиці Святого Георгія священик Майкл Карі разом із євангельським хором зворушливо привітав з днем одруження герцогів Сассекських. Єпископ також шокував публіку тим, що читав свою промову з iPad.