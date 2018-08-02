Міжнародний колоквіум із біблеїстики у Бельгії присвятили тлумаченню «Пісні Пісень»

У Католицькому університеті бельгійського Левена відбувся міжнародний колоквіум дослідників Біблії.

Це вже 47 за рахунком Левенський біблійний колоквіум, і цього разу він був присвячений книзі, яка впродовж століть залишалася однією з найбільш привабливих для коментаторів Біблії – книзі «Пісня Пісень». Після деякого періоду, коли інтерес до неї слабшав, сучасні вчені знову повернулися до її ретельного вивчення, повідомляє «Седмиця» з посиланням на сайт університету.

У роботі наукового форуму взяли участь відомі біблеїстів, богослови і лінгвісти з Бельгії, Голландії, Німеччини, Італії, Австрії, Норвегії, Великобританії, Ізраїлю, США, ПАР.

На пленарному засіданні з доповіддю виступив голова колоквіуму професор біблеїстики Католицького університету в Левені П'єр ван Гекко. Темою його виступу була «"Пісня пісень" як мережа метафор: вказівка шляхів, передана метафорично».

Зі вступною лекцією «Який напрям отримали дослідження «Пісні Пісень»? Суб'єктивна оцінка сучасних тенденцій і напрямків» перед учасниками виступив заслужений професор біблеїстики Шеффілдського університету Дж. Черіл Ексум.

Кілька доповідей на колоквіумі було присвячено питанням редакторських змін, які вводилися в текст «Пісні Пісень» його переписувачами і перекладачами.

Як говориться в прес-релізі наукового форуму, зв'язок сувою (мегилот) «Пісні Пісень» з ранньою рабинською літературою став також предметом великої уваги в сучасній науковій літературі. Одночасно питання сприйняття в ранньому юдаїзмі та ранньому християнстві продовжують викликати дискусії. З цієї тематики також було представлено декілька повідомлень.

«Пісня Пісень» продовжує приваблювати читачів своєю високо поетичною мовою, а місцями, і досить складною метафорикою. Тому в біблійній науці важливу роль відіграє вивчення, з одного боку, мовних та композиційних особливостей тексту, з іншого - метафоричного характеру описів.