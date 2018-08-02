Оперний співак Пласідо Домінго зізнався, що молиться перед кожним виступом

Всесвітньо відомий оперний співак і диригент Пласідо Домінго зізнався, що молиться перед кожним виступом.

Він також мріє про паломництво до Сантьяго-де-Компостела, повідомляє «Сибірська католицька газета».

В інтерв'ю німецькій газеті «Frankfurter Rundschau» 77-річний іспанський артист сказав, що бачить сьогодні, наскільки успішними були його молитви і як допомагали йому свята Цецилія, покровителька музики, і святий Власій, захисник від хвороб горла.

Протягом багатьох років Домінго також мріє про паломництво до Сантьяго-де-Компостела, але цьому досі заважав насичений графік виступів.

У березні 2016 року Пласідо Домінго спеціально приїхав у Рим, щоб разом зі всією своєю сім'єю (з дружиною, з якою вони одружилися п'ятдесят років тому, а також зі своїми дітьми та онуками) взяти участь у загальній аудієнції з Папою Франциском.

«Ми просто давно вже хотіли всією нашою родиною зібратися разом і побувати на такій аудієнції, відчути досвід присутності і участі, поговорити з Папою», — сказав тоді оперний співак.

У 2008 році знаменитий іспанський тенор поклав на музику вірші святого Іоанна Павла II. До альбому «Нескінченна любов» (Amore Infinito) увійшли 12 композицій англійською, італійською та іспанською мовами. Говорячи про історію створення диска, співак згадав, що ще у 2003 році, коли він виконав «Пісню миру» на слова Іоанна Павла II, то подумав про створення цілого альбому. «Я запитав дозволу у Папи, і він мене благословив», - сказав Пласідо Домінго.