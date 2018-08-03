При реставрації церкви у Грузії виявлена унікальна фреска святої Ніни

В ході реставрації церкви Преображення Господнього місті Цаленджиха на північному заході Грузії було виявлено фреску святої Ніни Каппадокійської.

За інформацією художника-реставратора Мераба Бучукурі, фреска створена в XIV столітті і є унікальною, повідомляє "Грузія онлайн".

«Це – іконографічно повноцінне, з книгою і хрестом, зображення з чітким написом «Свята Ніно». Подібних фресок до сьогоднішнього дня на території Грузії не знаходили. Хоча кілька зображень святої Ніни, що датуються XII і XIII століттями, були виявлені, але на цих зразках настінного живопису напис «Свята Ніно» не видно неозброєним оком», - розповідає Мераб Бучукурі.

Художник підкреслює, що на виявленому настінному розпису свята Ніна зображена з книгою і хрестом, на фресці збереглася в повному первісному вигляді достовірна напис, що є рідкісним явищем у багатовіковій історії грузинської фрески.

Реставрація храму почалася два місяці тому. У ці дні завершується перший етап роботи з консервації настінного живопису.