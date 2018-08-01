Реставратори випрямили новгородську «Пізанську вежу»

Реставратори прибрали крен у дзвіниці церкви Миколая в Новгородському музеї народного дерев'яного зодчества «Витославлицы», яку за нахил прозвали місцевою «Пізанською вежею».

"Дзвіниця у цьому храмі була похилою, як Пізанська вежа, а під час дзвонів ще й резонувала. Зараз крен ліквідовано. Стіни будівлі укріплені металевими стяжками", - розповіли в Новгородському музеї-заповіднику, повідомляє "Благовіст-інфо".

Також фахівці дали раду занепалій покрівлі церкви, замінивши погнилі колоди новими вставками.

"У храмі відремонтовано та очищено іконостас, у ньому відновлено втрачені деталі. Вмонтовані в іконостас копії справжніх ікон, написані студентами Санкт-Петербурзької художньо-промислової академії. У будівлі залишилося обладнати блискавкозахист та встановити зняті на час реставрації дзвони", - пояснили у музеї.

Церква Миколая 1767 року побудови спочатку перебувала у новгородському селі Високий Острів. У 1970-х роках її перевезли до музею під відкритим небом «Витославлицы».