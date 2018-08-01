Фільм про загибель православного священика «Смерть Меня» покажуть на фестивалі у Швейцарії

Короткометражний фільм Михайла Максимова «Смерть Меня» представлять у міжнародній програмі кінофестивалю у швейцарському місті Локарно, який відбудеться з 1 по 11 серпня.

Короткометражний фільм Максимова представлений у секції «Кіно молодих авторів: Міжнародний конкурс». Фільм досліджує обставини смерті російського православного священика Олександра Меня у вересні 1990 року за допомогою даних великої мережі російських залізниць, повідомляє "Благовіст-інфо".

Всього у цій секції представлено 29 фільмів з Португалії, Індії, Франції, Італії, Швеції, Нідерландів, США, Латвії, Колумбії, Аргентини, Канади, Хорватії, Ізраїлю, Румунії, Японії, Норвегії, Грузії, Греції, Іспанії, Венесуели, Китаю.

Фестиваль у Локарно проводиться з 1946 року. Головною його нагородою є «Золотий леопард». У різні роки свої фільми у Швейцарії представили Олександр Сокуров, Кіра Муратова, Олексій Герман.

Протоієрей Олександр Мень був убитий о 7 ранку 9 вересня 1990 року по дорозі в церкву. Його тіло знайшли неподалік від будинку в Загорському районі Підмосков'я. Лікарі констатували смерть від втрати крові після завданого удару по голові. Вбивство залишилося нерозкритим.