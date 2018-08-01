У Єрусалимі рабини вимагають прибрати прапори ЛГБТ подалі від синагоги

У Єрусалимі на 2 серпня запланований черговий «парад гідності», підготовка до якого супроводжується численними протестами як прихильників руху так і його опонентів.

Головний рабин міста Єрусалиму Ар'є Штерн нещодавно зажадав від представників мерії зняти райдужні прапори, розвішані поруч із синагогою Єшурун та Великою синагогою, які є символами святості ізраїльської столиці, повідомляє JewishNews.

Члени спільноти виступають проти заборони сурогатного материнства для одностатевих пар, а релігійні громадяни Ізраїлю обурені вимогою рівності для ЛГБТ і частим проведенням гей-парадів.

Великі ізраїльські компанії і власники бізнесу підтримали протести ЛГБТ, у той час як релігійні євреї вимагають припинити руйнування традиційних сімейних цінностей.