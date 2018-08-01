Штраф у понад тисячу євро загрожує мусульманкам у Данії за носіння нікабу

Заборона на носіння в громадських місцях головних уборів, які закривають обличчя, набирає чинності в Данії з 1 серпня.

Відповідні зміни в закон були внесені після схвалення поправок парламентом країни в кінці травня цього року, повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на сайт міністерства юстиції країни.

У якості прикладів головних уборів, які повністю закривають обличчя, називаються, зокрема, нікаб, покривало бурка, а також балаклави, що залишають відкритими лише очі і рот.

Порушення заборони в перший раз пропонується карати штрафом в одну тисячу данських крон (134 євро), максимальний штраф може бути до 10 тисяч крон (1 342 євро) при повторному порушенні.

Серед винятків, що не потрапляють під заборону, названі маскарадні, робочі маски, а також головні убори, що захищають обличчя в холодну погоду.

Закон викликав інтенсивні дебати серед політиків Данії і навіть розбіжності серед членів уряду. Схвалені парламентом поправки викликали критику і данської організації Amnesty International. У коментарі організації, опублікованому відразу ж після голосування депутатів, заборона була названа «непотрібним і серйозним втручанням у право на приватність і свободу релігії», а також такою, що суперечить данській традиції.