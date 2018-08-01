Із собору в Швеції викрадено корону Карла IX і вінець його дружини

У центральній Швеції невідомі вкрали регалії династії Васа з собору міста Стренгнес. За даними поліції, пропали корона Карла IX, а також вінець його дружини Христини.

Очевидці повідомили поліції, що кілька зловмисників зникли з місця злочину на моторному човні, який знаходився неподалік від місця злочину, пише Expressen.

«Ми проводимо пошук на землі, воді і в повітрі. У нас є кілька різних відомостей про те, як човен виглядав. Грабіжники могли відправитися у Кепинг або Арбогу на захід або в Вестерос, Ескилстуну або Стокгольм на схід», - заявив представник місцевої поліції Бьорн Оберг.

Карл IX був сином одного з найвизначніших шведських монархів Густава Васи. Після смерті в 1611 році його поховали у Стренгнеському соборі. Дружина короля Христина померла через 14 років.