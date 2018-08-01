У Великобританії дозволили відключати пацієнтів від системи підтримки життя без рішення суду

Верховний Суд Великобританії постановив, що від пацієнтів у вегетативному стані можна відключити систему подачі їжі і пиття, якщо на це дають згоду лікарі і родина хворого.

Від тепер на це не потрібно буде юридичного дозволу від суду, інформує "Католицький оглядач" з посиланням на Catholic Herald.

Верховний Суд постановив, що чоловікові на ім’я «Mr Y», котрий страждає від важкої травми головного мозку, можна дозволити померти без необхідності в тому, щоб лікарня просила дозволу в судді.

Якщо родина і лікарі дійдуть згоди, медичним працівникам буде дозволено відключати системи подачі їжі і пиття.

52-річний «Mr Y» отримав важку травму мозку після раптової зупинки серця. Він так і не прийшов до свідомості, а для підтримки життя йому подавали їжу і пиття через системи живлення. «Mr Y» помер ще до того, як Верховний Суд виніс свій вирок, однак судді вирішили продовжити розгляд справи.

Раніше лікарі могли перестати надавати медикаментозну підтримку пацієнтам у вегетативному стані, якщо це відбувалося в інтересах пацієнта і за згодою родичів. Для відключення систем подачі живлення необхідним був дозвіл суду.