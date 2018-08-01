Унікальну Біблію XIII століття повернули до бібліотеки Кентерберійського собору через 500 років

Біблію XIII століття повернули до бібліотеки Кентерберійського собору через 500 років, купивши її за 100 тисяч фунтів (понад 131,2 тисячі доларів).

Видання XIII століття являє собою єдиний примірник повної Біблії часів Середньовіччя, повідомляє газета Guardian.

Вона збереглася після зруйнування бібліотеки Кентерберійського собору королем Англії Генріхом VIII у XVI століття під час Реформації. Раніше колекція бібліотеки налічувала близько 30 тисяч томів.

Собор виграв грант Державного фонду національного надбання (National Heritage Memorial Fund — NHMF) у розмірі 96 тисяч фунтів і зібрав ще 4 тисячі фунтів для того, щоб придбати видання на розпродажу рідкісних книг у Лондоні.

Відомо, що тільки 30 книг з колекції бібліотеки собору збереглися до сьогоднішніх днів. Як пише видання, собор планує розмістити Біблію у виставковій зоні.