У місіонерське плавання Сибіром відправлять «корабель-церкву» зі священиками та святою водою

Корабель-церква „Святий апостол Андрій Первозванний“ вирушає в місіонерське плавання Сибіром.

Мета місії - виконання духовних потреб православного населення у віддалених сільських районах Новосибірської області, повідомляє Тайга.info.

Корабель-церква відправиться 15 серпня від причалу річкового вокзалу Новосибірська.

«Прийоми лікарів, фахівців служби соціального захисту, хрещення, сповіді та бесіди зі священиками будуть доступні сільським жителям», - йдеться у повідомленні прес-служби регіонального уряду.

"Головна мета акції — надання жителям віддалених сіл Новосибірської області духовно-соціальної та матеріальної підтримки, зміцнення соціальної стабільності в регіоні, — додали в прес-службі. — У 2018 році в рамках акції відбудуться зустрічі учасників Корабля-церкви з жителями 47 населених пунктів".

На кораблі вирушать 30 священиків, лікарів, фахівців соцслужби та пенсійного фонду. Для сільських жителів організовують прийоми лікарів, УЗД та ЕКГ.

Крім того, всі бажаючі зможуть прийняти таїнства хрещення, причастя, сповіді, індивідуально поговорити зі священиком, запросити священика додому, отримати святу воду, придбати духовну літературу.

«Корабель-церква» працює вже 22 роки. За даними влади, близько 100 тисяч людей змогли поспілкуватися зі служителями Церкви, пройти медичне обстеження та отримати консультації фахівців.

Акцію проводить місцевий уряд разом із Новосибірською митрополією РПЦ.