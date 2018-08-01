Грузинська Православна Церква засудила легалізацію марихуани в країні

Грузинська Православна Церква суворо засудила рішення про легалізацію марихуани та зажадала закрити Конституційний суд Грузії, який його прийняв.

Настоятель Кикетської церкви Грузинської православної церкви, протоієрей Андрій Джагмаїдзе, коментуючи рішення суду, назвав його зрадою нації, передає сайт грузинської телекомпанії «Руставі 2».

«Ми очікували таких кроків, навіть чекали гіршого. Це можна оцінити як зраду нації. Такий допуск на тлі тієї статистики, яка є в країні у зв'язку з наркотиками, створює лише негативні очікування», - сказав священик.

Нагадаємо, що напередодні Конституційний суд Грузії ухвалив скасувати адміністративне покарання за вживання марихуани. Позивачами у справі виступали лідери опозиційної партії «Гірчі».