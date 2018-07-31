Жінки Індії хочуть заборонити сповідь

Католицька Церква Індії висловила хвилю протестів через вимогу директорки Національної комісії у справах жінок заборонити сповідь.

«Така вимога є абсурдною і показує нерозуміння того, чим є таїнство сповіді»», - зазначив кардинал Освальд Грасіас з Мумбаї, глава Конференції католицьких єпископів Індії. Про це інформує "Католицький оглядач" з посиланням на Catholic Herald.

«Зміст вимоги показує, що ці особи ані не розуміють значення, ані не мають поваги до релігійної свободи», - зазначив кардинал після того, як ЗМІ широко висвітлили вимогу Рекхи Шарми, яка очолює вище згадану комісію.

Шарма зазначила, що «священики змушують жінок розповідати свої таємниці», додаючи, що підконтрольна їй комісія вислухала свідчення одного такого випадку. «Повинно бути багато схожих випадків, і те, що ми маємо зараз – лише вершина айсбергу», сказала вона, закликаючи покінчити з церковною практикою сповідання гріхів.

Скандал навколо сповіді в Індії виник після того, як двоє священиків начебто шантажували одружену жінку, що розкажуть її чоловікові про зраду, яку вона сказала під час сповіді, якщо вона не матиме сексуальних стосунків з ними. Про зраду дружини чоловік дізнався, коли знайшов чек з 5-зіркового готелю на її ім’я. Варто зазначити, що цих двох священиків та ще трьох інших Маланкарська православна сирійська Церква в штаті Керала виключила зі служіння.

Рада католицьких єпископів штату Керала назвала заклик комісії заборонити сповідь «неконституційним». «Це – напад на християнську віру і духовні практики», - зазначили вони, додаючи, що вбачають у цих спробах неконституційного втручання у внутрішні справи церкви політичні мотиви.

Кардинал Грасіас вважає, що це «продумана спроба» з боку Шарми дискредитувати Церкву, виставляючи такі «шокуючі вимоги».

Альфонс Каннантанам, католицький політик з Керали і єдиний християнський міністр в кабміні, також засудив заклики Шарми.