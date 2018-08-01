У грузинському храмі реставрують найдавніший розпис

В Цаленджіхському муніципалітеті західногрузинського регіону Самегрело завершено перший етап реставрації настінного живопису храму Преображення, будівництво якого датується XIV-XVII ст. (за іншими джерелами - X-XI ст.).

Відновлення стін храму, які перебували під загрозою обвалення, проводилися в 2003-2008 рр, повідомляє Благовест-інфо з посиланням на Національне агентство захисту культурної спадщини Грузії.

Згідно з розпорядженням, підписаним генеральним директором Агентства Ніколозом Антидзе, 23 липня був проведений перший етап консервації настінного живопису.

При цьому використовувалися вапняно-кварцевий пісочний розчин, японський папір і різноманітні засоби для позбавлення від нашарувань пилу і бруду.

Цаленджихський храм Преображення особливо виділяється своїм настінним живописом. Французький сходознавець і основоположник грузинської археології Марі Броссе (1802-1880) прийшов до висновку, що архітектура та розпис храму відносяться до одного і того ж періоду, а саме – 1384-1396 рр. Інший всесвітньо відомий науковий авторитет – зарахований до лику святих Грузинської Православної церкви Эквтиме Такаишвили вважав, що будову слід датувати періодом не пізніше X-XI ст., а настінний живопис - XIV (частина – XVII ст.).

Зображення на західній стіні – «Розп'яття», на східній –«Виведення з пекла», на північній – «Чудо на могилі Спасителя». На пілястрах – медальйони з зображеннями святих. На нижньому регістрі північної стіни – зображення сцени «Невіри Фоми».