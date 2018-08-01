Корейська церква Манмін проведе у серпні щорічний літній ретріт

Корейська церква Манмін проводить щорічний літній ретріт, який пройде в Сеулі 6 і 7 серпня

Його учасниками стануть служителі та члени церкви Манмин, а також пастори, місіонери й віруючі з інших країн, пише invictory.

Літні ретріти, які церква Манмин проводить вже не перший рік, збирають тисячі людей. У 2017 році у події взяли участь понад 15 тисяч осіб з 37 країн. Під час проведення часто відбуваються чудеса.

«У Центральній церкві Манмін відбуваються численні божественні зцілення. Їх не можна пояснити з медичної точки зору. Я вірю, що це справи живого Бога», — заявив корейський хірург доктор Гілберт Юнсеок Чае.

Служіння з Південної Кореї будуть транслюватися в інтернеті з перекладом на шість мов (англійська, китайська, японська, іспанська, російська і французька).

* Ретріт, (англ. retreat — «самота», «видалення від суспільства», рос. літ. «затвор») — англійське слово, яке увійшло в російську мову як міжнародне позначення часу, присвяченого духовній практиці.