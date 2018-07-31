Прокуратура Єгипту розслідує справу про загибель настоятеля коптського монастиря

Єгипетська прокуратура розслідує обставини загибелі єпископа Коптської церкви Єпіфанія - настоятеля монастиря Святого Макарія, розташованого в районі Ваді-Натрун у ста кілометрах на північний захід від Каїра.

Тіло священнослужителя, що стікало кров'ю, було виявлено минулої неділі в коридорі монастиря поруч із келією, повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на газету «Аль-Ахрам».

Ченці монастиря святого Макарія Великого кажуть, що владика залишив свою келію на світанку, щоб бути присутнім на ранковій службі, яка передує недільній літургії, але хтось ударив його по голові гострим важким предметом, повідомляє портал orthodoxy.ru

Тіло священнослужителя відправили до лікарні міста Даманхур для розтину та з'ясування причини його загибелі.

У самому монастирі поки не можуть назвати причину того, що сталося. «Поки рано говорити про причини інциденту, особливо враховуючи той факт, що у настоятеля не було ворогів», - сказав газеті представник монастиря.

У вівторок тіло священнослужителя відповідно до традицій місцевої церкви було поховано на території монастиря, де він служив з 1984 року.