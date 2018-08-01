Три грузинських храма стали пам'ятками культурної спадщини

Двом храмам в Кварелі і церкві в селі Цинарехи Каспського муніципалітету присвоєно статус пам'яток культурної спадщини.

Відповідне розпорядження підписано генеральним директором Національного агентства захисту культурної спадщини Ніколозом Антидзе, повідомляє Благовест з посиланням на сайт Агентства.

Храм Хрестопочитания і церква Пасхи в Кварелі – зальні церкви, побудовані з кругляка. Датуються ранньосередньовічним періодом (XVIII-XIX ст.).

У храмі Крестопочитания ворота розташовані в західній стіні, створи прямокутні. У кожній із стін - по одному прямокутному вікну. Стіни увінчуються цегляними карнизами. Храм перекритий керамитом. З східного боку виділяється підковоподібна глибока абсида (знижений виступ будівлі), її глибина дорівнює половині вертикального зального простору. Зальний звід стоїть на дузі, що переходить в пілястри західної стіни. На східному і західному фронтонах – викладені з цегли хрести.

У храмі Великодня входи розташовані із західної та південної сторін. Ворота дугоподібні. З східної сторони одне вікно, з північної і західної сторін – по два. Стіни також увінчуються цегляними карнизами. На східному і західному фронтонах – викладені цеглою зображення хрестів.

Храм перекритий керамитом. З обох боків воріт – по три викладених цеглою ромба. Над брамою – кіоти для спочинку ікон. За східними кутами розташована абсида. На осі абсиди вікно, по обидва боки якого – по дві ніші різних розмірів. Вівтар піднятий на висоту однієї сходинки. Підлога викладена каменем.

Храм Хрестопочитания в селі Цинарехи Каспського муніципалітету зального типу з південною прибудовою. Будівельним матеріалом послужив глинистий піщаник і камінь, що видобувається в селищі Нічбісі, скріплені вапняним розчином. У конструкціях арок і інших архітектурних деталей використана пемза.

В нижніх рядах будови використаний глинистий піщаник великих розмірів, а зверху – той же матеріал малих форм.

Храмові ворота знаходилися в західній частині фасаду і в східній частині північної стіни. Зовні врата архітравні (з перемичкою, яка з'єднує отвори в стіні), знутри - дугоподібні. Храм освітлювався за допомогою широких дугоподібних вікон. Приставка з східної сторони прикрашена рельєфом – на узвишші споруджені три хреста. З східної сторони – абсида у формі півкола, на осі якої прорізане вікно. Під вікном – кам'яна трапезна, по обидві сторони вікна – прямокутні ніші.