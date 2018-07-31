У США зняли фільм про царську сім'ю

Відома американська актриса з єврейськими коренями Аманда Піт знялася у новому фільмі Меттью Уайнера «Romanoffs».

«Романови» — це міні-серіал, що складається з восьми окремих новел, зміст яких не переплітається, повідомляє JewishNews.

Кінокартина не розповідає чергову історію сім'ї останнього російського царя, а пропонує глядачеві кілька коротких сюжетів про сучасних людей, які вважають себе нащадками царської династії.

Разом з Амандою у зйомках фільму взяли участь такі відомі особистості, як Марта Келлер, Ізабель Юппер, Аарон Екхарт, Джек Х'юстон та інші.