У Китаї почали забороняти похорон і впроваджувати політику «лише кремація»
16:30, 31 липня 2018Світ
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Кремація може стати єдиним дозволеним способом поховання в Китаї / islam-today.ru
Влада китайської провінції Цзянсі на південному-сході країни почала забороняти похорон і впроваджувати політику «лише кремація».
Як повідомляє російське інформагентство посиланням на "South China Morning Post", таким чином влада сподівається "економити" земельні ресурси.
Жалобні церемонії при цьому, як наголошується, забороняються, а вже готові труни знищуються. Вже до вересня кремацію в провінції планується зробити єдиним дозволеним способом знищення останків людини.
Раніше повідомлялося про те, що аналогічна практика існує й в іншій китайській провінції Шаньдун. Тут це призвело до появи послуг "торговців тілами": родичі надають сертифікат про кремацію сторонньої людини, а самі таємно ховають тіло.
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