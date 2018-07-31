У Китаї почали забороняти похорон і впроваджувати політику «лише кремація»

Влада китайської провінції Цзянсі на південному-сході країни почала забороняти похорон і впроваджувати політику «лише кремація».

Як повідомляє російське інформагентство посиланням на "South China Morning Post", таким чином влада сподівається "економити" земельні ресурси.

Жалобні церемонії при цьому, як наголошується, забороняються, а вже готові труни знищуються. Вже до вересня кремацію в провінції планується зробити єдиним дозволеним способом знищення останків людини.

Раніше повідомлялося про те, що аналогічна практика існує й в іншій китайській провінції Шаньдун. Тут це призвело до появи послуг "торговців тілами": родичі надають сертифікат про кремацію сторонньої людини, а самі таємно ховають тіло.