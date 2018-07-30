На виставці в Америці представили предмети і документи, зібрані в ході розслідування вбивства царської сім'ї.

У Музеї Російської Історії при Свято-Троїцькому монастирі в Джорданвілі, штату Нью-Йорк, відкрилася виставка «Останні дні останнього царя», присвячена 100-річчю з дня смерті царя Миколи II і його сім'ї, повідомляє сайт Руської Православної Церкви закордоном.

Відкриття виставки відбулося 17 липня - саме в ніч на 17 липня 1918 року останній російський цар Микола II, його дружина Олександра Федорівна, їх п'ятеро дітей і чотири вірних служителя були приведені в підвалі Іпатіївського будинку в уральському місті Єкатеринбурзі і жорстоко вбиті більшовиками.

"Виставка «Останні дні останнього царя» оповідає про події, що ведуть до цього похмурого фіналу, і зображує сім'ю, чиє життя і трагічна доля потрясли світ протягом століть", - повідомляють організатори.

Це перша виставка в Північній Америці, присвячена виключно останнім місяцям життя Імператора Миколи II і його сім'ї.

На виставці представлені унікальні предмети і документи, зібрані слідчим Миколою Соколовим у ході розслідування вбивства царської сім'ї у 1918-1919 роках.

Артефакти Фонду доповнюються експонатами з понад десятка приватних колекцій США - від подарунків на коронації та розкішних предметів мистецтва Фаберже, до скромних особистих речей царської сім'ї та їх наближених, виявлених під час розслідування Соколова.

Виставка також вперше публічно представила останні дані аналізу ДНК, проведеного ФБР, який проливає світло на розслідування ідентифікації останків Імператора Миколи II, його сім'ї і їх вірних слуг, яке досі триває.

Виставка «Останні дні останнього царя» працюватиме до 8 березня 2019 року.