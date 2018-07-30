На виставці в Америці представили предмети і документи, зібрані в ході розслідування вбивства царської сім'ї

23:30, 30 липня 2018
Світ
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Виставка «Останні дні останнього царя» працюватиме до 8 березня 2019 року / synod.com

У Музеї Російської Історії при Свято-Троїцькому монастирі в Джорданвілі, штату Нью-Йорк, відкрилася виставка «Останні дні останнього царя», присвячена 100-річчю з дня смерті царя Миколи II і його сім'ї, повідомляє сайт Руської Православної Церкви закордоном.

/ synod.com

Відкриття виставки відбулося 17 липня - саме в ніч на 17 липня 1918 року останній російський цар Микола II, його дружина Олександра Федорівна, їх п'ятеро дітей і чотири вірних служителя були приведені в підвалі Іпатіївського будинку в уральському місті Єкатеринбурзі і жорстоко вбиті більшовиками.

/ synod.com

"Виставка «Останні дні останнього царя» оповідає про події, що ведуть до цього похмурого фіналу, і зображує сім'ю, чиє життя і трагічна доля потрясли світ протягом століть", - повідомляють організатори.

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Це перша виставка в Північній Америці, присвячена виключно останнім місяцям життя Імператора Миколи II і його сім'ї.

/ synod.com

На виставці представлені унікальні предмети і документи, зібрані слідчим Миколою Соколовим у ході розслідування вбивства царської сім'ї у 1918-1919 роках.

/ synod.com

Артефакти Фонду доповнюються експонатами з понад десятка приватних колекцій США - від подарунків на коронації та розкішних предметів мистецтва Фаберже, до скромних особистих речей царської сім'ї та їх наближених, виявлених під час розслідування Соколова.

/ synod.com

Виставка також вперше публічно представила останні дані аналізу ДНК, проведеного ФБР, який проливає світло на розслідування ідентифікації останків Імператора Миколи II, його сім'ї і їх вірних слуг, яке досі триває.

Виставка «Останні дні останнього царя» працюватиме до 8 березня 2019 року.

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