Папа Римський передав єменським біженцям 10 тисяч євро

Єменські біженці, які кілька тижнів тому прибули на корейський острів Чеджудо, рятуючись від воєнного конфлікту й насильства в країні, отримали від Папи Франциска 10 тисяч євро.

Гроші передав Апостольський нунцій в Південній Кореї Альфред Шуереб, повідомляє vaticannews.

Згідно з південнокорейським законами, біженці можуть залишатися на острові без в'їзних віз три місяці, однак їх присутність викликала хвилю невдоволення серед місцевого населення, перш за все з економічних причин.

Апостольський нунцій відвідав острів Чеджудо і зустрівся з 527 біженцями, підтверджуючи солідарність Папи Франциска з главою католицької єпархії острова Пітером Кан Уілем. Корейський єпископ висловив підтримку єменським біженцям і закликав співгромадян проявляти терпимість і милосердя до них в дусі учительства Папи Франциска, який неодноразово підкреслював чотири необхідних підходи до феномену сучасної міграції: гостинність, захист, просування та інтеграція біженців.