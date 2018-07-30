Археологи розкопали втрачений новгородський «храм-привид»

Вчені Інституту археології РАН відкрили добре збережену стіну церкви Андрія Юродивого на Ситці - головного храму Ситецького монастиря, повністю зруйнованого до теперішнього часу.

Цей храм на околицях Великого Новгорода перебуває на державній охороні як федеральний пам'ятник архітектури. Однак до цього часу він був повністю прихований під землею, повідомляє "Благовіст-інфо".

Розкопки нинішнього року вперше показали, що цей практично втрачений пам'ятник можна музеєфікувати і підготувати для широкого показу.

«Церква Андрія Юродивого на Ситці - як привид: з одного боку, вона внесена до списку пам'ятників федерального значення і стоїть на держохороні, а з іншого боку - її, по суті, немає. Тобто це - пам'ятник архітектури, якого одночасно немає, і в той же самий час він є, тільки повністю прихований під землею», - каже заступник керівника Новгородського архітектурно-археологічного загону ІА РАН Марина Вдовиченко.

Як вважають дослідники, кам'яна церква Андрія Юродивого була побудована на місці дерев'яного храму, що вже існував у XIV столітті у Ситецькому монастирі, який знаходився на околиці Новгорода на високому пагорбі на березі Волховця. В ті часи тут на пагорбах знаходилося безліч монастирів, але тепер залишилися тільки Нередицька церква і храм Спаса на Ковальова.

Як вважають вчені, консервація і подальша музеєфікація руїн церкви Андрія на Ситці цілком здійсненна. Але відразу після археологічних досліджень розкриті на висоту двох метрів стіни Андріївської церкви будуть знову засипані землею і приховані від очей, оскільки це єдиний на даний момент спосіб зберегти залишки споруди.