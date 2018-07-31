Папа Римський закликав покінчити з торгівлею людьми

Напередодні Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, який щорічно відзначається у всьому світі 30 липня за ініціативою ООН, Папа Римський Франциск закликав до рішучої боротьби з цим ганебним злочином.

З закликом, викриваючим нові форми людського рабства, Папа звернувся до віруючих після читання молитви «Ангел Господній», повідомляє vaticannews.

«Це лихо зводить до стану рабства багатьох чоловіків, жінок і дітей для їх сексуальної та трудової експлуатації, торгівлі органами, примусового жебрацтва та злочинності, в тому числі і тут, в Римі. Крім того, міграційні маршрути часто використовуються торговцями і експлуататорами для залучення нових жертв сучасної работоргівлі. Всі повинні засуджувати несправедливість і твердо протистояти цьому ганебного злочину», - сказав у своєму виступі понтифік.