У Єгипті засуджені до смерті 75 «братів-мусульман»

Єгипетський суд засудив до вищої міри покарання відразу 75 членів руху «Брати-мусульмани».

Перед судом лідери і активісти руху постали за участь у масових протестах 2013 року. Як повідомляє Islam-today з посиланням на Associated Press, тепер рішення суду Каїра буде направлено на затвердження верховного муфтія.

За інформацією агентства, до 8 вересня будуть оголошені вироки у відношенні ще понад 600 людей. Вони звинувачуються за цілою низкою статей: від нанесення шкоди громадському майну до вбивства.

Нагадаємо, після відставки президента Хосні Мубарака у 2012 році до влади прийшов кандидат від радикального руху «Брати-мусульмани» Мухаммед Мурсі, однак вже у 2013 році військові на чолі з нинішнім президентом Абделем Фаттахом ас-Сісі выдсторонили Мурсі від влади. Все це супроводжувалося масовими демонстраціями і страйками. Сам Мурсі засуджений до довічного ув'язнення.