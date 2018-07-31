У Грузії відновлюють середньовічний храм

У селі Ачи Озургетського муніципалітету (регіон Гурія) стартували роботи з відновлення середньовічного храму Святого Георгія.

Про це повідомляє newsgeorgia.ge з посиланням на Національне агентство захисту культурної спадщини Грузії.

Церква побудована на рубежі 13-14 століть. На одній з її стін є напис, виконаний шрифтом асомтаврулі. Це один з видів грузинської писемності, який був визнаний ЮНЕСКО зразком нематеріальної культурної спадщини.

Всередині храм розписаний численними фресками. Багато з них, по оцінці спеціалістів, представляють іконографічну цінність.

У церкві досі зберігається позолочений срібний хрест часів Цариці Тамари. Реліквію в 20 столітті виявив відомий грузинський археолог і історик Эквтиме Такаїшвіли.

Ініціатором реконструкції та автором проекту виступило Національне агентство захисту культурної спадщини Грузії за фінансової підтримки Фонду захисту та збереження історичних пам'яток. Підрядником робіт є компанія «Таотбел».

Спочатку розчистили територію храму, з тераси прибрали нанесену часом землю. Наступним етапом стане зміцнення стін храму. У північного і західного фасадів встановлять монолітні конструкції, які облицюють каменем.

На сходах споруди буде зроблений настил з вапняку. З цього ж каменю викладуть доріжку, що веде від сходів до самого храму. У сходів встановлять металеві перила. Фахівці не виключають, що в ході робіт в проект внесуть корективи.