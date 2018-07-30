У Великобританії на конференції обговорили питання викладання теологічних дисциплін

У Даремському університеті відбулася триденна науково-практична конференція, присвячена проблемам і новим віянням у галузі викладання теологічних дисциплін.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на сайт університету, це щорічний форум, організований факультетом теології та релігії Даремського університету. У ньому беруть участь священнослужителі, теологи й викладачі церковних дисциплін в університетах, коледжах, середніх навчальних закладах і парафіяльних школах Великобританії.

Тема цього року – «Формування церкви, залученої в життя світу: богословська освіта та перспективи розвитку сучасних форм учнівства».

Майже всі доповіді мали пастирську або педагогічно-практичну спрямованість і мали вступний характер, з одного боку, висвітлюючи в загальних рисах проблему, з іншого, піднімаючи питання для обговорення та практичних занять на круглих столах і семінарах.

Одна з найбільших сесій конференції в Даремі була присвячена питанням вивчення та викладання основ сучасного природознавства в контексті християнської теології та етики. Мета цієї сесії полягала в усвідомленні найбільш ефективних шляхів надання знань і вироблення позиції щодо тих чи інших проблем, які стоять перед сучасним суспільством й інтенсивно розвиваються - інформаційні та наукові технології.