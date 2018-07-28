В Ізраїлі поліція штурмує мечеть Аль-Акса, у якій замкнулися араби

В Ізраїлі заворушення на Храмовій горі обернулися штурмом мечеті Аль-Акса / Фото translarium.info

Начальник єрусалимської поліції Йорам Галеві віддав наказ своїм співробітникам увійти в мечеть Аль-Акса і звільнити її від арабів, які забарикадувалися.

Сьогодні вдень група мусульман влаштувала безлади біля мечеті, повідомляє JewishNews.

Демонстранти вигукували образи на адресу служителів правопорядку, а також кидали в них петарди, камені і пляшки із запальною сумішшю. Для забезпечення порядку віруючих і простих жителів були стягнуті додаткові сили поліції.

Кілька десятків арабів закрилася в мечеті. Були проігноровані заяви поліції із закликом негайно звільнити будівлю. Не міг не скористатися такою ситуацією ХАМАС, який досить оперативно закликав усіх арабів на своєму сайті «встати на захист мечеті Аль-Акса».

На цей момент відомо, що керуючий мечеттю Аль-Акса Омара аль-Кисвані запевняє, що араби не покинуть її межі.