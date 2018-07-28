Трамп заявив, що введе санкції проти Туреччини за арешт американського пастора

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон введе «значні санкції» проти Туреччини за утримання під вартою американського пастора Ендрю Брансона.

Про це повідомляє "Благовіст-інфо".

«Сполучені Штати введуть великі санкції проти Туреччини за тривале утримання під вартою пастора Ендрю Брансона - прекрасного християнина, сім'янина і чудової людини. Він страшенно страждає. Невинний чесний чоловік повинен бути негайно звільнений!» - написав глава американської держави у Twitter.

Раніше віце-президент США Майкл Пенс заявив, що американська влада введе санкції проти Туреччини, якщо американського пастора Ендрю Брансона не відпустять на свободу.

«США введуть серйозні економічні санкції проти Туреччини, якщо Брансон не буде відпущений на свободу», - сказав Пенс у четвер під час виступу у Вашингтоні на форумі, присвяченому релігійним свободам.

«Ми вітаємо його переведення під домашній арешт, але цього недостатньо», - сказав віце-президент. «Звільніть пастора Брансона зараз, інакше ви зіткнетеся із наслідками», - підкреслив Пенс.