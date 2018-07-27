У Медині загорівся автобус із паломниками
22:50, 27 липня 2018Світ
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В результаті інциденту загинули водії обох транспортних засобів / islam-today.ru
У Медині загорівся автобус, що перевозив паломників.
Як повідомляють саудівські ЗМІ, це сталося в результаті зіткнення його з легковим автомобілем, передає Islam-today.
У результаті інциденту загинули водії обох транспортних засобів.
Після зіткнення автобус і автомобіль загорілися, однак пасажирам автобуса вдалося врятуватися, оскільки його двері автоматично відчинилися.
За попередньою версією правоохоронців, причиною дорожньо-транспортної пригоди могла стати піщана буря, яка накрила місто цими днями. Природне явище, як наголошується, значно ускладнювало видимість на дорозі.
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