У Тобольську створили музей про життя на засланні імператорської сім'ї

Вже кілька місяців у Тобольську (Росія) працює Музей сім'ї імператора Миколи II, який знайомить своїх відвідувачів із життям святої царської сім'ї під час її 8-місячного заслання у цьому сибірському місті.

Експозиція музею розмістилася у меморіальному будинку губернатора, де знаходилася в ув'язненні свята царська сім'я під час заслання до Тобольська перед переїздом у Єкатеринбург, повідомляє сайт журналу "Фома".

Меморіальні інтер'єри, внутрішні архітектурні елементи підлоги, сходи, двері, печі, що збереглися, справжні речі - створюють атмосферу присутності царствених в'язнів.

В експозиції розкриваються образи членів Царської сім'ї, їх характери, захоплення, духовний настрій. У губернаторському будинку вони провели спокійні місяці самотнього життя, наповненого любов'ю і молитвою, повідомляє видання.

Експозиція широко розкриває християнський уклад життя царської сім'ї. У великій залі відновлений іконостас, представлені шановані сім'єю царя Миколи II ікони. Святинею музею є мощовик із часточкою мощей святого праведного Серафима Саровського, якого особливо шанували члени імператорської родини.