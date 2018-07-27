Японська влада підтвердила страту шести членів екстремістської секти «Аум Сінрікьо»

Міністр юстиції Японії Еко Камікава підтвердила кару решту шістьох засуджених до смерті колишніх керівників секти «Аум Сінрікьо».

Таким чином, стратили Сатору Хасімото, Тору Тоеда, Кен'їті Хіросе, Ясуо Хаясі, Масоато Йокояма та Кадзуакі Окадзакі, повідомляє "Благовіст-інфо".

«Багато життів були перервані, багато людей отримали інвалідність. Страх, страждання і біль постраждалих і рідних загиблих важко уявити. Ми віддали наказ про приведення у виконання смертного вироку після ретельного розгляду обставин», - додала Камікава.

Секту «Аум Сінрікьо» («Вчення істини Аум») організував Секо Асахара (Тідзуо Мацумото) у 1987 році. Її чисельність досягала, за різними даними, від 30 до 50 тисяч люднй, з них більше десяти тисяч - у Росії.

У 1994 році адепти секти розпорошили газ зарин у місті Мацумото у префектурі Нагано, тоді загинули сім чоловік. У березні 1995-го сектанти розпорошили зарин у токійському метро, 13 людей загинули і 6,3 тисячі отримали отруєння.

Тоді заарештували близько 30 керівників організації. Тринадцяти з них, у тому числі Секо Асахаре, винесли смертні вироки, які до сьогоднішнього дня не були приведені у виконання.

Це пояснюється тим, що трьом лідерам вдалося втекти, але поліція не втрачала надії знайти їх, а прокуратура - пред'явити звинувачення. Через 17 років їх заарештували, а у 2015 році оголосили останній вирок стосовно керівництва секти.

Навесні минулого року засуджених розподілили по різних тюрмах, що означало підготовку до приведення вироків у виконання. Секо Асахару залишили в Токіо, там його і стратили. В останні роки він страждав деменцією, від нього так і не вдалося домогтися виразних свідчень, засуджений відмовлявся від зустрічей з родичами та адвокатами.

Перших сімох із 13 колишніх керівників «Аум Сінрікьо» (Секо Асахару, Кієхіде Хаякаву, Сеїті Ендо, Томоміцу Ниїмі, Масамі Цутію, Томомасу Накагаву та Есихиру Іноуе) стратили 6 липня.