Японська влада підтвердила страту шести членів екстремістської секти «Аум Сінрікьо»

10:10, 27 липня 2018
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Японська влада підтвердила страту шести членів екстремістської секти «Аум Сінрікьо» / sora-ten.com

Таким чином, стратили Сатору Хасімото, Тору Тоеда, Кен'їті Хіросе, Ясуо Хаясі, Масоато Йокояма та Кадзуакі Окадзакі, повідомляє "Благовіст-інфо".

«Багато життів були перервані, багато людей отримали інвалідність. Страх, страждання і біль постраждалих і рідних загиблих важко уявити. Ми віддали наказ про приведення у виконання смертного вироку після ретельного розгляду обставин», - додала Камікава.

Секту «Аум Сінрікьо» («Вчення істини Аум») організував Секо Асахара (Тідзуо Мацумото) у 1987 році. Її чисельність досягала, за різними даними, від 30 до 50 тисяч люднй, з них більше десяти тисяч - у Росії.

У 1994 році адепти секти розпорошили газ зарин у місті Мацумото у префектурі Нагано, тоді загинули сім чоловік. У березні 1995-го сектанти розпорошили зарин у токійському метро, 13 людей загинули і 6,3 тисячі отримали отруєння.

Тоді заарештували близько 30 керівників організації. Тринадцяти з них, у тому числі Секо Асахаре, винесли смертні вироки, які до сьогоднішнього дня не були приведені у виконання.

Це пояснюється тим, що трьом лідерам вдалося втекти, але поліція не втрачала надії знайти їх, а прокуратура - пред'явити звинувачення. Через 17 років їх заарештували, а у 2015 році оголосили останній вирок стосовно керівництва секти.

Навесні минулого року засуджених розподілили по різних тюрмах, що означало підготовку до приведення вироків у виконання. Секо Асахару залишили в Токіо, там його і стратили. В останні роки він страждав деменцією, від нього так і не вдалося домогтися виразних свідчень, засуджений відмовлявся від зустрічей з родичами та адвокатами.

Перших сімох із 13 колишніх керівників «Аум Сінрікьо» (Секо Асахару, Кієхіде Хаякаву, Сеїті Ендо, Томоміцу Ниїмі, Масамі Цутію, Томомасу Накагаву та Есихиру Іноуе) стратили 6 липня.

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