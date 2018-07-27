У річницю смерті Висоцького на його могилі звершили літію

У чергову річницю смерті відомого поета, автора-виконавця пісень, актора театру і кіно Володимира Висоцького (1938-1980), у середу, 25 липня, про упокій його душі помолилися на Ваганьковському кладовищі Москви.

Заупокійну літію біля могили Володимира Висоцького звершив протоієрей Михайло Ходанов, член Спілки письменників, дослідник біографії Висоцького і виконавець його пісень, повідомляє сайт журналу "Фома".

«З недавнього часу в дні пам'яті Володимира Висоцького в храмі Воскресіння Словущого після Літургії звершується панахида, потім на могилі поета - літія», - розповів намісник Високо-Петровського монастиря отець Петро.

Він зазначив, що у своїх творах Висоцький «дуже часто звертався до духовних тем, широко використовував релігійні мотиви, духовні образи і церковну термінологію».

«Він носив натільний хрест, неодноразово відвідував Троїце-Сергієву лавру, храми. Серед книг Висоцького після його смерті були знайдені молитвослов, церковний календар на 1977 рік, Біблія видавництва Московської Патріархії та два примірники Нового Завіту», - розповів ігумен Петро (Єремєєв).