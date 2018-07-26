У Бельгії трьом дітям ввели смертельні ін’єкції за законом про евтаназію

Після запровадження у 2014 році у Бельгії закону про евтаназію дітей, лікарі ввели смертоносні ін’єкції трьом дітям впродовж останніх двох років.

Хоча імена та вік вбитих дітей зберігаються у таємниці, відомо, що одна дитина була вбита смертельною ін’єкцією у кінці 2016 року, а інших двоє – у 2017 році. Вважається, що усі діти страждали від раку, повідомляє Catholic Herald.

Загалом, у порівнянні з минулим роком кількість смертних випадків, спричинених евтаназією, збільшилась на 13%, а в порівнянні з 2011 роком – подвоїлась.

За словами лорда Карліля, співголови парламентської групи «Жити і вмирати достойно», що противиться евтаназії, "евтаназія дітей прямо суперечить Європейській конвенції прав людини".

"Ані батьки, ані громадська влада не мають влади відбирати життя у дитини", - вважає він.