У Британії чоловік намагався спалити давню синагогу

У британському графстві Девоншир пред'явили звинувачення жителю міста Ексетер, 51-річному Трістану Моргану.

Чоловік намагався підпалити старовинну синагогу, яку побудували в його рідному місті понад 250 років тому - у 1764 році, повідомляє JewishNews.

У минулі вихідні камери спостереження біля синагоги зафіксували, як Морган облив синагогу запальною сумішшю і намагався підпалити.

Правоохоронці зазначили, що дії британця могли призвести до людських жертв, тому його звинуватили не тільки у підпалі, але і у тому, що він піддав небезпеці життя людей. Про звинувачення з приводу руйнування історичної спадщини не повідомляється, хоча згадана синагога - третя у рейтингу найбільш давніх у Британії.