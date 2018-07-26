У Британії чоловік намагався спалити давню синагогу
12:37, 26 липня 2018Світ
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Чоловік облив синагогу запальною сумішшю і намагався підпалити / Фото mignews.com
У британському графстві Девоншир пред'явили звинувачення жителю міста Ексетер, 51-річному Трістану Моргану.
Чоловік намагався підпалити старовинну синагогу, яку побудували в його рідному місті понад 250 років тому - у 1764 році, повідомляє JewishNews.
У минулі вихідні камери спостереження біля синагоги зафіксували, як Морган облив синагогу запальною сумішшю і намагався підпалити.
Правоохоронці зазначили, що дії британця могли призвести до людських жертв, тому його звинуватили не тільки у підпалі, але і у тому, що він піддав небезпеці життя людей. Про звинувачення з приводу руйнування історичної спадщини не повідомляється, хоча згадана синагога - третя у рейтингу найбільш давніх у Британії.
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