Влада Австрії хоче заборонити ритуальний забій худоби

Міністр внутрішньої безпеки Австрії віце-канцлер Хайнц-Крістіан Штрахе, який є лідером ультраправої Австрійської партії свободи, закликав заборонити в країні ритуальний забій худоби, який практикується мусульманами та юдеями.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Islam-today.

Штрахе нагадав, що в ряді європейських країн, наприклад, у Бельгії та Польщі, ритуальний забій худоби вже заборонений.

Нагадаємо, що згідно мусульманської та іудейської традиції, тварина має перебувати у свідомості, коли з неї випускають кров. Відзначається, що цей метод є найбільш гуманним, оскільки в разі, коли забій проводить професіонал, у результаті різкого падіння кров'яного тиску тварина миттєво втрачає свідомість, не встигнувши відчути біль.