Експертизи підтвердили приналежність «єкатеринбурзьких останків» царській сім'ї

Комплексні комісійні молекулярно-генетичні експертизи, які вже завершилися, підтвердили належність «єкатеринбурзьких останків» царю Миколі II, членам його сім'ї та найближчому оточенню, розстріляних у 1918 році у Єкатеринбурзі.

Про це сказав глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, повідомляє сайт журналу "Фома".

За його словами, якщо в 1990-ті роки молекулярно-генетичні дослідження проводилися тільки по материнській лінії, то «сучасна генетика дозволяє проводити аналіз по Y-хромосомі, встановлюючи біологічну спорідненість по чоловічій лінії декількох поколінь людей».

"Таким чином, комплексні комісійні молекулярно-генетичні експертизи підтвердили належність виявлених останків колишньому імператорові Миколі II, членам його сім'ї та особам з їх оточення. При цьому 7 з 11 виявлених останків відповідають сімейній групі - мати, батько, чотири дочки і син", - заявив експерт.

Олександр Бастрикін розповів, що були проведені всі можливі зіставлення, причому в різних і незалежних одна від одної лабораторіях.

"«Єкатеринбурзькі останки», виявлені у 1991 році, порівнювалися з ДНК-профілем Миколи II, виділеному зі слідів крові, що залишилися на сорочці після скоєного на нього нападу в Японії. Також генетичні профілі кісткових останків зіставлені із зразками від живих родичів сім'ї Романових як по батьківській, так і по материнській лініях. Тому ніяких сумнівів у приналежності останків членам царської сім'ї бути не може", - сказав глава Слідчого комітету.

Тепер, за його словами, залишилося прийняти підсумкове процесуальне рішення, яке стане можливим після завершення двох повторних комісійних медичних (антропологічних) та історико-архівної судових експертиз.

Як пояснив Олександр Бастрикін, у рамках експертиз, які залишилися, «вчені вивчають і систематизують близько 2 тис. документальних першоджерел, у тому числі виявлених у 2017-2018 роках у закордонних архівах та музеях, які ніким не досліджені».