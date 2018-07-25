У США на аукціоні виставили на продаж мініатюрну Біблію, яка побувала на Місяці

Американський аукціонний дім Nate D. Sanders Auctions виставив на продаж мініатюрну Біблію, яка побувала на Місяці.

Як повідомляє Islam-today, копію «Біблії короля Якова» 1611 року на Місяць доставив екіпаж корабля «Аполлон-14», що здійснив 5 лютого 1971 року третю висадку на супутник Землі.

За попередніми оцінками експертів аукціонного будинку, лот може піти з молотка мінімум за 50 тисяч доларів. Виставлена на продаж Біблія являє собою переклад текстів Старого і Нового завітів на англійську мову, зроблений за ініціативою Якова I - першого короля Англії з династії Стюартів. Наразі у світі збереглося не більше 200 екземплярів.