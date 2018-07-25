У США на аукціоні виставили на продаж мініатюрну Біблію, яка побувала на Місяці
19:12, 25 липня 2018Світ
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Місячна Біблія буде продана з аукціону / islam-today.ru
Американський аукціонний дім Nate D. Sanders Auctions виставив на продаж мініатюрну Біблію, яка побувала на Місяці.
Як повідомляє Islam-today, копію «Біблії короля Якова» 1611 року на Місяць доставив екіпаж корабля «Аполлон-14», що здійснив 5 лютого 1971 року третю висадку на супутник Землі.
За попередніми оцінками експертів аукціонного будинку, лот може піти з молотка мінімум за 50 тисяч доларів. Виставлена на продаж Біблія являє собою переклад текстів Старого і Нового завітів на англійську мову, зроблений за ініціативою Якова I - першого короля Англії з династії Стюартів. Наразі у світі збереглося не більше 200 екземплярів.
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