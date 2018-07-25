Литовський суд відхилив скаргу пастора Свідків Єгови на обов'язкову службу в армії

Вільнюський окружний адміністративний суд відхилив скаргу пастора Свідків Єгови з приводу обов'язкової служби в армії.

Заявник просив відкласти його призов в армію, а після відмови звернувся до суду, повідомляє литовська газета «Обзор».

У своїй скарзі заявник зазначав, що є священиком релігійної організації Свідків Єгови, тому за своїми переконаннями не може бути ні призовником, ні виконувати альтернативну службу в армії, оскільки це не справжня громадянська служба.

При оголошенні своєї ухвали суд цитував постанову Конституційного суду про те, що альтернативна служба в армії призначена для тих, хто за своїми релігійними або іншими переконаннями не може проходити військову службу.

На думку суду, це означає, що на основі своїх переконань, релігії або вірувань громадянин не може відмовитися виконувати обов'язків, передбачених Конституцією.

"Однак у випадку, якщо особа не хоче виконувати ні військові обов'язки, ні проходити альтернативну службу, незрозуміло, чому такий громадянин прагне скористатися правовими інститутами держави, яку такий громадянин не хоче захищати", - ідеться у постанові вільнюського суду.

На думку Суду, з конституційної точки зору переконання пастора рівноцінні світоглядам і переконанням інших осіб, тому не можуть перебувати у привілейованому становищі і не можуть суперечити Конституції, або спрямовуватися проти конституційного ладу держави і проти правового порядку в цілому.

Нагадаємо, що у минулому році Конституційний суд Литви ухвалив, що священики релігійних громад необґрунтовано звільняються від військової або альтернативної служби в армії.