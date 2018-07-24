У Татарстані на честь свята з'їли 100-кілограмову мечеть зі східних солодощів

«Изге Болгар жыены» - урочистість, присвячена черговій річниці прийняття ісламу Волзькою Булгарією, завершилося два дні тому в Татарстані, однак у мережі все ще обговорюють гігантський чак-чак, який на заході представили майстри продуктового технопарку.

Посмакувати традиційним татарським десертом, масштаби якого здивували навіть найдосвідченіших любителів солодкого, міг кожен охочий, повідомляє Islam-today.

Нагадаємо, що схід мусульман «Изге Болгар жыены» відбувся 21 липня.