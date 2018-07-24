У Татарстані на честь свята з'їли 100-кілограмову мечеть зі східних солодощів
20:39, 24 липня 2018Світ
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Мечеть із чак-чака - традиційних східних солодощів / islam-today.ru
«Изге Болгар жыены» - урочистість, присвячена черговій річниці прийняття ісламу Волзькою Булгарією, завершилося два дні тому в Татарстані, однак у мережі все ще обговорюють гігантський чак-чак, який на заході представили майстри продуктового технопарку.
Посмакувати традиційним татарським десертом, масштаби якого здивували навіть найдосвідченіших любителів солодкого, міг кожен охочий, повідомляє Islam-today.
Нагадаємо, що схід мусульман «Изге Болгар жыены» відбувся 21 липня.
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