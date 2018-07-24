У Нідерландах бізнесмен викупив будівлю синагоги, щоб зробити в ній ресторан

Бізнесмен турецького походження Айхан Сахин викупив будівлю стародавньої синагоги у Нідерландах і збирався перетворити її на ресторан.

Представники нечисленної єврейської громади міста Девентера назвали цей проект скандальним і таким, що завдає серйозної шкоди культурній спадщині євреїв, повідомляє JewishNews.

Видання The Times of Israel повідомляє, що муніципалітет Девентера не дозволив Сахину реалізувати його план, назвавши проект ресторану в синагозі таким, що не відповідає архітектурі будівлі.

Будівля синагоги, розташованої на девентерській вулиці Гол-стріт, була збудована у 1811 році і є пам'ятником архітектури. Після придбання турецьким підприємцем будівлі, представники єврейської громади розраховували зберегти за собою місце для молитви.