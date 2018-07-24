Білоруські католики готуються до «тверезого серпня»

Католики з Пінська (Білорусь) готуються провести тверезий серпень.

Парафіяни з цієї єпархії вже не перший рік утримуються від вживання спиртних напоїв в останній місяць літа, повідомляє Sputnik.

Це не єдина яскрава антиалкогольна ініціатива білоруських католиків. Далеко за межами Білорусі відомий білоруський Версаль" - село Мосар на заході Вітебської області, у якій ксьондз Іозас Булька заснував перший в Білорусі антиалкогольний музей.

"У нашій Пінській єпархії вже стало традицією, що серпень ми відзначаємо як місяць тверезості і закликаємо до стриманості від алкоголю", - йдеться у пастирському листі Єпископа Пінського Антонія Дем'янко, розміщеному у вівторок на сайті Римсько-католицької церкви в Білорусі.

Єпископ зазначив, що ситуація з алкоголізацією населення викликає ще більшу заклопотаність у зв'язку з тим, що зловживати алкоголем починають молоді люди.

"Алкоголізм стає не тільки медичною, але і суспільною проблемою, бо породжує такі явища, як домашнє насильство, конфлікти із законом, деморалізацію дітей та молоді, розпад сім'ї", - підкреслив єпископ.

Текст пастирського послання, у якому Дем'янко говорить про шкоду алкоголю і традиції утримання, рекомендовано використовувати священикам під час проповідей протягом усього серпня.