З Філіппін вимагають депортувати 71-річну черницю за партизанську діяльність

Філіппінська влада наказала негайно депортувати австралійську черницю Патрицію Фокс, начальника місії сестер Богоматері Сіонської на Філіппінах, після того як вона була оголошена Імміграційним бюро країни «небажаним іноземцем».

Як повідомляє «Седмиця» з посиланням на Ucanews.com, Патриція Фокс, яка працювала на Філіппінах протягом 27 років, подала апеляцію на це рішення, вважаючи його необґрунтованим.

У документі на 10 сторінках, опублікованому 19 липня, філіппінське Бюро імміграції вказує, що Патриція Фокс «у порушення обмежень і умов її місіонерської візи», згідно з наявними даними, нібито приєдналася до партизанської політичної діяльності.

Прес-секретар Бюро імміграції Дана Крисія Сандовал сказала, що Рада комісарів вирішила, що дії Сестри Фокс були «ворожі інтересам держави».

Ucanews.com повідомляє, що черниця також була включена до чорного списку бюро, що виключає її повернення на Філіппіни. Сандовал сказала, що бюро отримало повідомлення про те, що сестра Фокс брала участь у політичних демонстраціях, маючи при собі банери з політичними гаслами, і носила одяг, який пропагує ліві угруповання.

Представник імміграційної служби заявила, що участь у мітингах протесту «у співпраці з трудовими чи ініціативними групами не входить до сфери релігійної візи», наданої Патриції Фокс.

Патриція Фокс була заарештована 16 квітня. Бюро імміграції скасувало місіонерську візу черниці 23 квітня за «участь у партизанській політичній діяльності». Бюро також «дезактивувало» сертифікат про реєстрацію черниці.

«Служити бідним — це посилити їх голос і супроводжувати їх у боротьбі за свої політичні, соціальні та економічні права», - сказала монахиня, додавши, що це є частиною її «місіонерського мандата».

«Це не політична, а радше релігійна діяльність», - заявила сестра Фокс.