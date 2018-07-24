Рівно 400 років тому було видано перший "Буквар"

Перша книга, яка мала назву «Буквар», з'явилася на світ рівно 400 років тому.

Вона була видана 24 липня 1618 року в друкарні Віленського Свято-Духова православного братства в Ев'є (нині територія Литовської республіки), повідомляє офіційний портал БПЦ.

Повна назва видання – «Букварь языка славенска писаний чтения о учитися хотящим в полезное руковожение».

Книга мала невеликий і зручний для використання розмір – у восьму частку друкованого аркуша – і складалася з 52 листів.

Структура видання визначалася характером навчального процесу в той період. Освітній процес у XVI–XVIII століттях починався з навчання грамоті так званим буквоскладеним методом, який використовували ще древні греки та римляни.

Найбільш імовірними авторами видання є відомий білорусько-український культурний і церковний діяч Мелетій Смотрицький, який у 1619 році в тому ж Ев'є видав знамениту «Граматику», а також архімандрит Віленського монастиря Святого Духа Леонтій Карпович.

У світі збереглися лише два примірники цього унікального видання. Один з них, неповний, знаходиться у Данії, у Королівській бібліотеці. А другий (повний) примірник – у Великобританії, в Бібліотеці Мідл Темпл, яка розташовується в історичному районі Лондона Темпл, де колись мали свою резиденцію знамениті лицарі-тамплієри.