На знак протесту проти гонінь християни в Індії сформували 12-мильний живий ланцюг

Тисячі християн сформували 12-мильний людський ланцюг у штаті Джаркханд в Індії після церковних служб у неділю, протестуючи проти державних переслідувань християнської громади.

Близько 10 000 християн зібралися для демонстрацій у Ранчо, Гумла, Сімдега, Бокаро, Джамшедпур і Кунті проти арештів місцевих християнських лідерів та проти політичних рішень, які можуть позбавити їх пільг, прав і земель, повідомляє "Католицький оглядач" з посиланням на The Christian Post.

«Католицькі черниці, священики, пастори піддаються нападам, їх садять у в'язницю. Їх установи обшукують. Їх звинувачують у всіх бідах, які відбуваються в державі», - сказав організатор заходу Прабхакар Тірк, президент екуменічного християнського форуму Раштрія Ісай Махасанг, в азіатському католицькому новинному виданні.

Один з випадків, які зачепили християн, пов'язаний з черницею із заснованого матір'ю Терезою місіонерського притулку для жінок у Ранчо. У цьому місяці, після того, як з'ясувалося, що чотирьох дітей продали з притулку, була заарештована і звинувачена сестра монахиня. На даний час уряд прагне заморозити банківські рахунки організації і перевірити всіх місіонерів благодійних установ по догляду за дітьми.

Інший випадок стосується отця-єзуїта Альфонса і директора школи у віддаленому селі. Священик був арештований 22 червня за звинуваченням в пособництві, викраденні і груповому зґвалтуванні п'яти соціальних активістів. Однак, церковні лідери стверджують, що звинувачення проти священика сфабриковані.

Хоча черниця, як повідомляє влада, зізналася в продажі чотирьох немовлят з притулку, генеральний секретар конференції католицьких єпископів Індії Теодор Маскаренхас стверджує, що вона сказала адвокату благодійної організації 11 липня, що не брала участі в продажі дитини і що вона написала заяву «під тиском» поліції, повідомляє Press Trust в Індії.

Місіонери благодійності також заперечували, що немовлят продали.

Прабхакар Тірк та інші християнські лідери вважають, що арешти лідерів - це частина спонсорованої урядом кампанії із дискредитації християнських лідерів і місіонерів.

«Це частина організованого плану, щоб тримати простих людей подалі від християнських інститутів і місіонерів», - сказав Тірк Uca News.

На сьогодні Індія займає 11-е місце в списку країн, які переслідують християн (World Watch List) за даними християнської благодійної організації Open Doors США 2018. Більшість переслідувань, за словами Open Doors, походить від рук правих індуїстських активістів.