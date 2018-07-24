У Баварії провели міський референдум з питання будівництва мечеті

Культурно-релігійна асоціація мусульман турецького походження планувала побудувати у Кауфбойрені мечеть на земельній ділянці площею 5000 квадратних метрів у промисловій зоні.

Проте місцевий відставний слідчий Вернер Гепель вирішив не дати ходу намірам мусульман і заручився підтримкою ісламофобських сил. Ініціативна група противників мечеті домоглася проведення в містечку цього референдуму з питання щодо будинку Аллаха, повідомляє IslamNews з посиланням на Deutsche Welle.

Із 34 000 виборців Кауфбойрена на референдум прийшло 45%, при мінімально необхідній явці у 20%. Більшістю голосів місто відмовило мусульманам у дозволі на будівництво мечеті. Здивовані цим фактом мусульмани та правозахисники – як фактом організації референдуму з такого питання, так і результатом голосування городян.

Відзначається, що за історію сучасної Німеччини тільки одного разу проводився подібний міський референдум з такого питання. У 2002 році жителів міста Шлюхтерн викликали на референдум з питання щодо будівництва мечеті, і більшість проголосувала «за» культову споруду.